Путин не видит альтернативы Минским соглашениям для улучшения ситуации в Донбассе

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все пункты мирного урегулирования ситуации в Донбассе прописаны в Минских договоренностях, и альтернативы им нет.

Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждалась ситуация в Сирии, состоялся также обмен мнениями по украинскому урегулированию. Была акцентирована безальтернативность полного выполнения конкретных пунктов Минских договоренностей, - цитирует Пескова ТАСС.