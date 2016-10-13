Путин не видит альтернативы Минским соглашениям для улучшения ситуации в Донбассе
На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все пункты мирного урегулирования ситуации в Донбассе прописаны в Минских договоренностях, и альтернативы им нет.
Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждалась ситуация в Сирии, состоялся также обмен мнениями по украинскому урегулированию. Была акцентирована безальтернативность полного выполнения конкретных пунктов Минских договоренностей, - цитирует Пескова ТАСС.
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