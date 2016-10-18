Путин уволил замсекретаря Совета безопасности Назарова
Указом Президента России проведены кадровые перестановки в Совете безопасности России - уволен Владимир Назаров, занимавший должность заместителя секретаря Совбеза.
Назаров работал в Совете безопасности с 2005 года, в 2006 году получил назначение на должность заместителя секретаря.
Бывший заместитель секретаря Совбеза Владимир Назаров – кандидат политических наук, генерал-лейтенант запаса.
Причина увольнения не указывается, сообщает «Коммерсант».
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