Путин уволил замсекретаря Совета безопасности Назарова

Указом Президента России проведены кадровые перестановки в Совете безопасности России - уволен Владимир Назаров, занимавший должность заместителя секретаря Совбеза.

Назаров работал в Совете безопасности с 2005 года, в 2006 году получил назначение на должность заместителя секретаря.

Бывший заместитель секретаря Совбеза Владимир Назаров – кандидат политических наук, генерал-лейтенант запаса.

Причина увольнения не указывается, сообщает «Коммерсант».