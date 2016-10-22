Путин уволил руководителя управления президента по внутренней политике
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Татьяны Вороновой. Она занимала пост начальника управления президента по внутренней политике.
Теперь это управление возглавит Андрей Ярин. Ранее комитет Госдумы по регламенту и организации работы рекомендовал Воронову на должность главы думского аппарата.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил, что Воронова переходит на работу в Думу, сообщает РИА Новости.
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