Путин уволил главу ГИБДД Нилова и уполномоченного РФ при ЕСПЧ Матюшкина

Указом президента РФ Владимира Путина от занимаемых должностей отстранен ряд государственных чиновников, в частности начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант Виктор Нилов и полномочный представитель РФ при Европейском суде по правам человека, заместителя министра юстиции РФ Георгия Матюшкина.

Тем же указом уволены руководитель Следственного управления Следственного комитета по Чукотке генерал-майор юстиции Сергей Давыдов, начальник управления тылового обеспечения Государственной фельдъегерской службы генерал-майор Александр Иванов, заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Татьяна Игнатьева, прокурор Новгородской области Андрей Кикотя, первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области Павел Муллин.

Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.