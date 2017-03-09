Путин уволил 10 генералов-силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей 10 генералов МВД, СКР и ФСИН.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, уволены четыре генерал-лейтенанта – начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, глава СУ СКР по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУВД по Самарской области Сергей Солодовников и начальник ГУВД по Нижегородской области Иван Шаев.

Также освобождены от должностей шесть генерал-майоров – начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, первый замначальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, глава управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник УВД по Вологодской области Виталий Федотов, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Филин и начальник УФСИН по Мордовии Рамазан Ягьяев.

Кроме ого, президент отправил в отставку прокуроров Чувашии и Еврейской автономной области Сергея Легостаева и Лидию Дьяконову.

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Места: Россия
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