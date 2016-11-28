Путин уволил четырех чиновников из-за их избрания в РАН
Президент России Владимир Путин своими указами освободил от должностей сотрудников Управделами, ФСБ, Минобороны и МВД.
Речь идет о начальнике Управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ генерал-лейтенанте Василии Христофорове, начальнике Главного медуправления Управделами президента Константине Котенко, начальнике Главного военно-медицинского управления Минобороны Александре Фисуне и замглавы МВД Александре Савенкове, сообщается на сайте Кремля.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, увольнение указанных лиц связано с их избранием в РАН, передает РИА «Новости».
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