Путин уволил четырех чиновников из-за их избрания в РАН

Президент России Владимир Путин своими указами освободил от должностей сотрудников Управделами, ФСБ, Минобороны и МВД.

Речь идет о начальнике Управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ генерал-лейтенанте Василии Христофорове, начальнике Главного медуправления Управделами президента Константине Котенко, начальнике Главного военно-медицинского управления Минобороны Александре Фисуне и замглавы МВД Александре Савенкове, сообщается на сайте Кремля.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, увольнение указанных лиц связано с их избранием в РАН, передает РИА «Новости».