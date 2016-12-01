Путин увидел небольшой рост экономики в РФ
Президент РФ Владимир Путин отметил прекращение спада в реальном секторе и небольшой промышленный рост. Об этом он сообщил, выступая с посланием к Федеральному собранию.
По его словам, важную роль в процессе восстановления российской экономики сыграли программы поддержки ряда отраслей промышленности, и жилищного рынка.
Путин отметил, что главные причины спада экономического роста кроются в санкциях, а в дефиците инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточном развитии конкуренции и изъянах делового климата.
В ходе выступления президент поручил правительству разработать план для выхода экономики страны к темпам роста, превышающим мировые, к 2020 году, сообщает «Интерфакс».
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