Путин уверен в своевременной подготовке стадионов к ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в своевременном строительстве и подготовке стадионов к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.
- Что касается стадионов, хочу заверить: все будет сделано вовремя, в срок и качественно, - сказал Путин.
По его словам, есть небольшие отставания, которые носят временный технологический характер.
Ранее президент поручил Минтрансу и главам Мордовии, Подмосковья и Калининградской областей принять меры по ликвидации допущенных отставаний при подготовке спортивной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах, сообщает ТАСС.
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