Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в прекрасном будущем России. Об этом он заявил, выступая на церемонии вручения в Кремле премий главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год.

- Фундаментальные основы, на которых стоит Россия, не оставляют сомнений в наличии у страны прекрасного будущего, - цитирует «РИА Новости» слова президента.

Он также отметил, что, слушая лауреатов, любовался тем, что они говорили, подчеркнув, что молодые российские ученые вносят важный вклад в развитие физики, химии, медицины и других наук.

- Сегодня перед Россией и перед всем миром стоят масштабные вызовы технологического развития, обеспечение технологической, экологической, продовольственной безопасности. Характер и сложность этих задач таковы, что решать их можно только с помощью сильной науки и современных технологий, — отметил Путин.