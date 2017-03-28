Путин утвердил запрещающие получать денежные выплаты поправки к закону об ОСАГО

Поправки к закону об ОСАГО, предусматривающие запрет на выплату денежной компенсации автовладельцам в качестве возмещения ущерба при дорожно-транспортных происшествиях, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ определяет обязанность страховых компаний самостоятельно ремонтировать получившие повреждения автомобили на станциях техобслуживания в течение 30 дней, - говорится в тексте закона, опубликованного на Портале правовой информации.

Отдельно оговаривается, что страховщики имеют право использовать при ремонте только новые детали, если владелец получившей повреждение машины не даст письменного согласия на замену бывшими в употреблении деталями.

Отныне получение компенсации в денежном эквиваленте станет возможным только в случае невозможности восстановления автомобиля, гибели или получения тяжелых травм потерпевшим, а также если сумма ущерба превышает порог в 400 тысяч рублей.