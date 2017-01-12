Путин утвердил отставку главы Адыгеи и одобрил кандидатуру его преемника

Президент РФ Владимир Путин одобрил решение главы Адыгеи Аслана Тхакушинова уйти в отставку и положительно отозвался о предложении, чтобы пост занял нынешний председатель парламента Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава государства поблагодарил Тхакушинова за проделанную работу и пожелал успехов его преемнику.

Со своей стороны Кумпилов поблагодарил президента за оказанное доверие.

- Приложу все силы к выполнению всех ваших поручений, указов. Приоритет, конечно - социально- экономическое развитие, качество жизни населения. Команда сформирована - коллеги, с которыми мы отработали уже 8-9 лет. Людей знаем, проблемы знаем, сконцентрируемся, будем работать, - цитирует Кумпилова ТАСС.

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