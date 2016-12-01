Путин утвердил концепцию внешней политики России

Российская Федерация заинтересована в конструктивных отношениях с Соединенными Штатами Америки в рамках международного права. Об этом говорится в обновленной концепции внешней политики, которую утвердил президент РФ Владимир Путин.

«Россия исходит из того, что поступательное и предсказуемое развитие диалога с США как по вопросам двусторонних отношений, так и по вопросам мировой значимости возможно только на основе равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга», - цитирует текст документа ТАСС.

«Россия не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер», - отмечается в концепции.

Кроме того, Российская Федерация считает создание Соединенными Штатами системы глобальной противоракетной обороны как угрозу своей безопасности и оставляет за собой право на ответные меры.

«Россия рассматривает создание глобальной системы противоракетной обороны США как угрозу своей национальной безопасности и оставляет за собой право принятия адекватных ответных мер», - говорится в документе.

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Теги:
Места: Россия, США
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