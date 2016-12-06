Путин утвердил доктрину информбезопасности России

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении доктрины информационной безопасности России.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечено наращивание зарубежными странами возможностей информационно-технического воздействия на Россию в военных целях. Кроме того, усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских госорганов, научных организаций и оборонных.

В доктрине отмечается также, что возрастает информационное воздействие на население страны, и в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Одними из основных направлений стратегии обеспечения информбезопасности названо стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий, а также совершенствование системы обеспечения информационной безопасности.

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