Путин установил день войск национальной гвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии РФ (Росгвардии).
Согласно документу, свой профессиональный праздник военнослужащие Росгвардии будут отмечать 27 марта.
Указ вступает в силу со дня его подписания. При этом утрачивает силу документ, устанавливавший 19 марта Днем внутренних войск МВД.
Новая дата установлена в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии, сообщается на сайте Кремля.
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