Путин упразднил Спецстрой и передал его функции Министерству обороны

Указом президента РФ Владимира Путина упразднено Федеральное агентство специального строительства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно документу функции Спецстроя переданы Министерству обороны РФ.

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