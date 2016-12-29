Путин упразднил Спецстрой и передал его функции Министерству обороны
Указом президента РФ Владимира Путина упразднено Федеральное агентство специального строительства.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Согласно документу функции Спецстроя переданы Министерству обороны РФ.
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