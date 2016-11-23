Путин упразднил Спецстрой

Президент РФ Владимир Путин принял решение о ликвидации Федерального агентства по специальному строительству «Спецстрой» из-за многочисленных претензий к срокам исполнения работ и финансовой дисциплины.

Как отмечается в сообщении, функции Спецстроя будут переданы в Минобороны РФ.

Поводом для упразднения ведомства, в частности, стали результаты проверок, проведенных после обрушения казармы в Омске, а также переноса пуска ракеты-носителя с космодрома Восточный. В ходе проверок выяснилось, что ведомство выполняет работы лишь на 15-40 процентов от стоимости контрактов, сообщает «Национальная служба новостей».

Кроме того, по данным прокуратуры, по фактам хищений при строительстве космодрома Восточный расследуются более 30 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством.

Источники газеты «Коммерсант» также рассказали, что «Спецстрой» будет ликвидирован в середине 2017 года, а до 25 ноября будет сформирована совместная комиссия Минобороны и «Спецстроя», которая займется исполнением решения президента.