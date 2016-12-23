Путин уклонился от ответа на вопрос об участии в президентских выборах 2018 года

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на новый срок на предстоящих в 2018 году президентских выборах.

Глава государства пообещал сообщить о своем решении, когда «созреет».

Таким образом Путин ответил на соответствующий вопрос журналиста газеты «КоммерсантЪ».

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