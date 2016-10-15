Путин и Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу в Индии
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу в Индии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Несмотря на планировавшиеся переговоры в расширенном составе, лидеры уединились и беседуют тет-а-тет", - сказал Песков.
Сегодня вечером Путин проведет в Гоа встречу с президентом ЮАР Джейкобом Зумой, собщает ТАСС.
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