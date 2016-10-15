Путин и Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу в Индии

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят двустороннюю встречу в Индии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Несмотря на планировавшиеся переговоры в расширенном составе, лидеры уединились и беседуют тет-а-тет", - сказал Песков.

Сегодня вечером Путин проведет в Гоа встречу с президентом ЮАР Джейкобом Зумой, собщает ТАСС.