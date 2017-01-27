Путин и Трамп в телефонной беседе 28 января обсудят проблему терроризма
Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что одной из тем, которую Дональд Трамп собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в телефонной беседе 28 января, является проблема «радикального исламского терроризма».
По словам Конуэй, главы двух государств наверняка обсудят, как «нанести поражение» международным террористическим организациям, - сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телекомпании CBS.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоится 28 января, но призвал не ожидать детального обсуждения всех накопившихся вопросов. Песков отказался назвать приоритетные темы предстоящего контакта лидеров двух стран.
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