Путин и Трамп в телефонной беседе 28 января обсудят проблему терроризма

Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что одной из тем, которую Дональд Трамп собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в телефонной беседе 28 января, является проблема «радикального исламского терроризма».

По словам Конуэй, главы двух государств наверняка обсудят, как «нанести поражение» международным террористическим организациям, - сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телекомпании CBS.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоится 28 января, но призвал не ожидать детального обсуждения всех накопившихся вопросов. Песков отказался назвать приоритетные темы предстоящего контакта лидеров двух стран.