Путин и Трамп в телефонной беседе выразили готовность выстраивать диалог между РФ и США
Президент РФ Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой выразили заинтересованность в выстраивании диалога между РФ и США.
Путин еще раз поздравил Трампа с победой на выборах и пожелал успеха в реализации предвыборной программы. Российский лидер выразил готовность выстраивать с Соединенными Штатами партнерские отношения, основанные «на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Стороны сошлись во мнении, что в настоящий момент российско-американские отношения переживают не лучший период и высказались за активную работу по их нормализации.
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