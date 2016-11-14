Путин и Трамп в телефонной беседе выразили готовность выстраивать диалог между РФ и США

Президент РФ Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой выразили заинтересованность в выстраивании диалога между РФ и США.

Путин еще раз поздравил Трампа с победой на выборах и пожелал успеха в реализации предвыборной программы. Российский лидер выразил готовность выстраивать с Соединенными Штатами партнерские отношения, основанные «на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стороны сошлись во мнении, что в настоящий момент российско-американские отношения переживают не лучший период и высказались за активную работу по их нормализации.