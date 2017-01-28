Путин и Трамп провели переговоры по телефону

Переговоры президентов США и России завершились. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продлился около 45 минут.

Известно, что в Овальном кабинете Белого дома вместе с Дональдом Трампом находились вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Разговор лидеров РФ и США стал первым официальным общением после инаугурации Трампа. На сегодня у Трампа назначено пять разговоров с мировыми лидерами, Путин в этом списке стал третьим, сообщает РИА "Новости".