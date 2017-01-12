Путин по телефону обсудил с Назарбаевым подготовку к переговорам по Сирии в Астане

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию.

Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля, лидеры двух стран также обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее СМИ сообщили о том, что сроки проведения встречи по Сирии в Астане зависят от результатов консультаций, которые проходят в эти дни в Анкаре. Об этом сообщает «РИА Новости».