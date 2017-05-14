Путин сыграл на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Российский президент Владимир Путин сыграл на рояле мелодии песен о Москве и Санкт-Петербурге. Ожидая встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, глава России наиграл мелодии песен «Московские песни» и «Город над вольной Невой».

После выступления на открытии саммита «Один пояс - один путь» Путин поехал в резиденцию «Дяоюйтай», где должны состояться переговоры российского лидера с зарубежными коллегами. Ожидая председателя Китая Си Цзиньпина, российский глава сыграл на рояле пару популярных мелодий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что «пока [Путин — прим. РП] ждал начала двусторонней встречи с Си Цзиньпином, президент и поизучал бумаги справочные к предстоящей беседе, и заодно поиграл на рояле».

Президент России не раз показывал свое умение играть на рояле. Так, в январе 2014 года перед студентами МИФИ он сыграл песню «Московские песни», сообщает ТАСС.

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