Путин не ставит под сомнение мощь американских ядерных сил и российских тоже

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего нового в заявлении победившего на выборах в США Дональда Трампа о необходимости наращивать военный ядерный потенциал Соединенных Штатов.

Как отметил глава государства, Россия не ставит под сомнение мощь американских ядерных сил. Однако и в РФ делается немало для развития своего ядерного потенциала.

- Должен сказать, мы действительно проделали очень большую работу по модернизации нашего ракетно-ядерного потенциала, - отметил Путин.

Именно поэтому, подчеркнул российский лидер, Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора.