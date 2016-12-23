Путин не ставит под сомнение мощь американских ядерных сил и российских тоже
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего нового в заявлении победившего на выборах в США Дональда Трампа о необходимости наращивать военный ядерный потенциал Соединенных Штатов.
Как отметил глава государства, Россия не ставит под сомнение мощь американских ядерных сил. Однако и в РФ делается немало для развития своего ядерного потенциала.
- Должен сказать, мы действительно проделали очень большую работу по модернизации нашего ракетно-ядерного потенциала, - отметил Путин.
Именно поэтому, подчеркнул российский лидер, Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора.
Следующая новость Путин назвал оборону основной статьей экономии
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии