Путин станет героем финского мультфильм

Президент России Владимир Путин станет одним из героев кукольного анимационного фильма о похождениях тореадора, ставшего безработным.

Создавать мультфильм будут режиссер Катариина Лиллквист и художник Юхо Юнтунен.

Какая именно роль отведена российскому президенту, авторы не уточнили. Они лишь отметили, что по сюжету кукла Путина мечтает стать тореадором. У нее будет соответствующий костюм, который, однако, окажется ей велик, сообщает НСН со ссылкой на Yle.

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