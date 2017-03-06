Путин станет героем финского мультфильм
Президент России Владимир Путин станет одним из героев кукольного анимационного фильма о похождениях тореадора, ставшего безработным.
Создавать мультфильм будут режиссер Катариина Лиллквист и художник Юхо Юнтунен.
Какая именно роль отведена российскому президенту, авторы не уточнили. Они лишь отметили, что по сюжету кукла Путина мечтает стать тореадором. У нее будет соответствующий костюм, который, однако, окажется ей велик, сообщает НСН со ссылкой на Yle.
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