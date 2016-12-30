Путин не стал уподобляться Обаме и решил не выдворять дипломатов США из России

Несмотря на решение Белого дома о признании 35 российских дипломатов персонами нон-грата, президент РФ Владимир Путин принял решение не предпринимать ответных шагов, чтобы не опускаться до уровня «кухонной дипломатии».

- Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа, с учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности наносит ущерб и всему комплексу международных отношений, - цитирует Путина ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства также поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством Обаму и Трампа.

- Жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Трампа, весь американский народ! - заявил Путин.

Российский лидер, опровергая слова Барака Обамы о том, что американские дипломаты подвергаются в России гонениям, пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль.

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Места: Россия, США
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