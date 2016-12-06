Путин стал самым популярным человек в российском Twitter
Президент России Владимир Путин стал самым упоминаемым человеком в отечественном сегменте Twitter.
Вторую строчку рейтинга занял британский актер Алан Рикман, умерший в начале года. На третьем месте – избранный президент США Дональд Трамп, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз социальной сети. В пятерку самых упоминаемых также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В категории «Новости» самыми популярными оказались День Победы, выборы и ситуация в САР, а к числу самых обсуждаемых событий относятся победа Украины на «Евровидении» и вручение Леонардо Ди Каприо «Оскара».
Следующая новость Мутко спрогнозировал новую атаку на российский спорт
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии