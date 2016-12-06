Путин стал самым популярным человек в российском Twitter

Президент России Владимир Путин стал самым упоминаемым человеком в отечественном сегменте Twitter.

Вторую строчку рейтинга занял британский актер Алан Рикман, умерший в начале года. На третьем месте – избранный президент США Дональд Трамп, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз социальной сети. В пятерку самых упоминаемых также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В категории «Новости» самыми популярными оказались День Победы, выборы и ситуация в САР, а к числу самых обсуждаемых событий относятся победа Украины на «Евровидении» и вручение Леонардо Ди Каприо «Оскара».