Путин стал лауреатом премии Чавеса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присуждении премии мира имени Уго Чавеса российскому лидеру Владимиру Путину.
Мадуро назвал президента России лидером многополярного мира и отметил, что Венесуэла «многому учится у него». Венесуэльский лидер также добавил, что Путину присуще «стратегическое видение мира», сообщает издание El Nacional.
Премию Путину Мадуро намерен вручить в ходе своего скорого официального визита в Россию.
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