Путин стал лауреатом премии Чавеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присуждении премии мира имени Уго Чавеса российскому лидеру Владимиру Путину.

Мадуро назвал президента России лидером многополярного мира и отметил, что Венесуэла «многому учится у него». Венесуэльский лидер также добавил, что Путину присуще «стратегическое видение мира», сообщает издание El Nacional.

Премию Путину Мадуро намерен вручить в ходе своего скорого официального визита в Россию.