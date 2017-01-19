Путин стал лауреатом премии Чавеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присуждении премии мира имени Уго Чавеса российскому лидеру Владимиру Путину.

Мадуро назвал президента России лидером многополярного мира и отметил, что Венесуэла «многому учится у него». Венесуэльский лидер также добавил, что Путину присуще «стратегическое видение мира», сообщает издание El Nacional.

Премию Путину Мадуро намерен вручить в ходе своего скорого официального визита в Россию.

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