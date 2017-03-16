Путин сравнил свой почерк с лапой курицы
Президент РФ Владимир Путин сравнил свой почерк с «лапой курицы» после того, как не смог прочитать собственные записи в блокноте.
Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент не смог прочитать свои записи в блокноте, которые он делал, слушая промышленников.
«Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», — цитирует «РИА Новости» слова Путина.
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