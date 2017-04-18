Путин сравнил процентщицу из романа Достоевского с современными МФО

Президент России Владимир Путин сравнил старуху-процентщицу из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» с современными микрофинансовыми организациями. При этом сравнение оказалось не в пользу последних.

Выступая на заседании президиума Госсовета, глава государства призвал решить проблему микрозаймов, приводящих граждан в долговую яму. При этом он отметил, что большинство лиц, берущих такие займы, обладают низкой финансовой грамотностью. В то же время ряд кредиторов вводят граждан в заблуждение, не объясняя условий займа и возможных последствий.

Путин отметил, что в некоторых случаях предельные значения полной стоимости кредита находятся на весьма высоком уровне – 800% по займу в 30 тысяч рублей на месяц. По его словам, гражданин должен тратить свыше 600 рублей ежедневно на обслуживание такого займа, если на протяжении года не выполняет своих обязательств.

«Действительно, известная бабушка из Достоевского – она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», - цитирует Путина ТАСС.