Путин сравнил с проститутками заказавших доклад о компромате России на Трампа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что заказчики доклада, в котором утверждается, будто Россия собрала компромат против будущего главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы иметь рычаг давления на республиканца, «хуже, чем проститутки».
Глава государства подчеркнул, что вбросы на эту тему являются «очевидной фальшивкой и полным бредом», - сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, администрация Обамы пытается связать Трампа «по рукам и ногам», но эти действия наносят ущерб самим Соединенным Штатам.
Путин выразил уверенность, что несмотря на все инсинуации и скандалы, Москва и Вашингтон смогут восстановить нормальные отношения.
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