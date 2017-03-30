Путин сравнил акции протеста в России с разгоном демонстрантов в Париже

Выступая на пленарном заседании Международного арктического форума в Архангельске, президент РФ Владимир Путин заявил, что звучащие на Западе обвинения в адрес российских властей в связи с действиями по отношению к гражданам, вышедшим на несанкционированные митинги против коррупции, являются проявлением двойных стандартов.

- Постановка вопросов такого рода, обращения к России такого рода мы считаем чисто политизированными вопросами с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь в стране, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства напомнил, что упреки в адрес России звучат на фоне проходивших в Париже расправ французской полиции с демонстрантами.