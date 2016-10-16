Путин сообщил об ухудшении российско-американских отношений

Президент России Владимир Путин признал, что российско-американские отношения сейчас переживают не лучшие времена. Глава государства выразил надежду, что после окончания предвыборного периода в США будут шансы восстановить связи.

Российский президент пояснил, что в условиях нерешенных проблем страны "прибегают к наработанной системе отвлечения внимания избирателя от своих собственных проблем, в данном случае мы это и наблюдаем".

Президент России надеется, что после окончания выборов в США завершится сложный период внутриполитической жизни этой страны и отношения Москвы и Вашингтона вновь улучшатся, сообщает «Интерфакс».