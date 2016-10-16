Путин сообщил об ухудшении российско-американских отношений
Президент России Владимир Путин признал, что российско-американские отношения сейчас переживают не лучшие времена. Глава государства выразил надежду, что после окончания предвыборного периода в США будут шансы восстановить связи.
Российский президент пояснил, что в условиях нерешенных проблем страны "прибегают к наработанной системе отвлечения внимания избирателя от своих собственных проблем, в данном случае мы это и наблюдаем".
Президент России надеется, что после окончания выборов в США завершится сложный период внутриполитической жизни этой страны и отношения Москвы и Вашингтона вновь улучшатся, сообщает «Интерфакс».
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