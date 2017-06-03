Путин сообщил о разговоре с Клинтоном по поводу вступления России в НАТО

Президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО.

Он пояснил: «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО». Клинтон ответил: «Ну а что же, я не против». На предложение режиссера подать заявку на вступление в альянс Путин рассмеялся.

Американский режиссер записывает серию интервью с российским лидером. Фрагмент фильма «Интервью Путина» был показан 3 июня американским изданием Politico. Полностью документальный фильм выйдет 12-15 июня на кабельном канале Showtime, сообщает ТАСС.

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