Путин сообщил о готовности встретиться с Трампом на территории Финляндии

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться «на полях» арктического саммита в Финляндии. Такую возможность не исключил российский лидер, выступая на международном арктическом форуме в Архангельске.

- Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки - очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий, - цитирует Путина ТАСС.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что подобного рода переговоры должны быть тщательно подготовленными «с обеих сторон».

- Если это произойдет, то мы будем рады принять участие и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на «двадцатке» в Германии в июле текущего года, думаю, что встреча с президентом США может состояться, - сказал Путин.