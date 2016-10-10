Путин сообщил о готовности присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти

Выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к соглашению об ограничении объемов добычи нефти для установления стабильной цены на топливо на мировом рынке.

- В сложившейся ситуации считаем, что заморозка или даже сокращение добычи нефти является, пожалуй, единственно правильным решением для сохранения устойчивости всей мировой энергетики, - цитирует Путина ТАСС.

- Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти, - подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил также, что Россия готова и далее вести диалог со всеми заинтересованными сторонами и находить компромиссы.

- Россия будет и далее конструктивно взаимодействовать в энергетической сфере со всеми заинтересованными сторонами на основе принципов взаимовыгодного и равноправного партнерства, - сказал Путин.