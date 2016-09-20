Путин сократил штатную численность сотрудников в МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ о максимальном количестве сотрудников органов внутренних дел.
- Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 881 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 756 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 17 199 человек, работников - 130 813 человек, - говорится в указе.
Таким образом, количество сотрудников МВД сокращено на 163 тысячи человек.
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