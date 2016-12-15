Путин и Абэ согласовали совместную деятельность на Курильских островах

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о договоренности начать совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах, достигнутую на переговорах российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По словам Ушакова, речь идет обо всех островах Курильской гряды, на которых могут развиваться совместные предприятия в таких сферах, как рыболовство, туризм, культура, медицина, - сообщает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что Москва готова рассмотреть совместную работу с Японией на Курильских островах, но условия должны быть максимально либеральными.