Путин и Абэ согласовали совместную деятельность на Курильских островах
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о договоренности начать совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах, достигнутую на переговорах российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
По словам Ушакова, речь идет обо всех островах Курильской гряды, на которых могут развиваться совместные предприятия в таких сферах, как рыболовство, туризм, культура, медицина, - сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Москва готова рассмотреть совместную работу с Японией на Курильских островах, но условия должны быть максимально либеральными.
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