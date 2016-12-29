Путин согласился сократить российское военное присутствие в Сирии

На встрече с главами Министерства обороны и МИД Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением российского военного ведомства о сокращении российского присутствия в Сирии.

- Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, Россия будет «безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

- Безусловно, мы будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим, - отметил российский лидер.

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