Путин согласился сократить российское военное присутствие в Сирии

На встрече с главами Министерства обороны и МИД Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением российского военного ведомства о сокращении российского присутствия в Сирии.

- Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, Россия будет «безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

- Безусловно, мы будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим, - отметил российский лидер.