Путин не согласился принять в подарок от Японии вторую собаку акита-ину
Заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Коити Хагиуда сообщил, что правительство страны отказалось от идеи подарить президенту РФ Владимиру Путину еще одну собаку породы акита-ину во время его визита 15-16 декабря.
По словам японского чиновника, представители правительства консультировались на этот счет с российскими коллегами, но не получили согласия на такой подарок, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Санкэй симбун».
Ранее российский лидер уже получил в дар от Японии акита-ину в благодарность за помощь префектуре Акита, пострадавшей от цунами. Собаку решено было назвать Юмэ, что по-японски означает «Мечта».
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