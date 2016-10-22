Путин соболезнует семьям погибших при крушении вертолета в ЯНАО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
- Президент передал соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа вертолета, разбившегося в ЯНАО, - цитирует Пескова «Интерфакс».
В ЯНАО разбился вертолет Ми-8. 19 человек погибли, трое получили ранения.
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