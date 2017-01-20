Путин не собирается смотреть церемонию инаугурации Трампа
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли будет смотреть трансляцию церемонии инаугурации победившего на выборах в США Дональда Трампа.
- Я не думаю, что он планирует ее смотреть в прямом эфире, это все-таки продолжительное мероприятие, - цитирует Пескова ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, глава государства, конечно же, ознакомится с «этим событием в новостном формате».
Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в американской столице в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации начнется в пятницу в 9:30 по местному времени (17:30 по московскому времени).
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