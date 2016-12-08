Путин сменил начальника полиции Москвы из-за скандала вокруг Киркорова и Маруани
Указом президента РФ Владимира Путина начальником полиции Москвы вместо Сергея Солопова назначен Вячеслав Козлов, который ранее возглавлял управление охраны общественного порядка Москвы.
Эту информацию РБК подтвердил официальный представитель московского ГУВД Александр Князев.
Солопов был назначен исполняющим обязанности главы столичной полиции в октябре 2016 года. То, что он так и не дождался утверждения в должности, собеседники издания, владеющие информацией, назвали следствием скандала между Филиппом Киркоровым и лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани.
По информации Life, именно Солопов инициировал задержание иностранного музыканта и его юриста Игоря Трунова.
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