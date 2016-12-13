Путин скептически относится к тезису об исключительности американской нации
Президент РФ Владимир Путин назвал американцев великим народом, но говорить о какой-то исключительности этой нации избыточно.
По его мнению, высказывания об исключительности американской нации создают определенные проблемы во взаимоотношениях, и не только с Россией.
Президент также отметил, что отношения с действующей администрацией США не сложились по ключевым направлениям не по вине Москвы.
Он привел в качестве примера предложение по сирийскому урегулированию, внесенное коллегами из США, которое на площадке ООН отказались обсуждать. - И так было неоднократно по очень многим направлениям нашего взаимодействия, —приводит «РИА Новости» слова Путина.
Российский глава выразил надежду, что взаимодействие с избранным президентом США Дональдом Трампом будет более продуктивным.
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