Путин скептически относится к тезису об исключительности американской нации

Президент РФ Владимир Путин назвал американцев великим народом, но говорить о какой-то исключительности этой нации избыточно.

По его мнению, высказывания об исключительности американской нации создают определенные проблемы во взаимоотношениях, и не только с Россией.

Президент также отметил, что отношения с действующей администрацией США не сложились по ключевым направлениям не по вине Москвы.

Он привел в качестве примера предложение по сирийскому урегулированию, внесенное коллегами из США, которое на площадке ООН отказались обсуждать. - И так было неоднократно по очень многим направлениям нашего взаимодействия, —приводит «РИА Новости» слова Путина.

Российский глава выразил надежду, что взаимодействие с избранным президентом США Дональдом Трампом будет более продуктивным.

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Теги:
Места: Россия, США
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