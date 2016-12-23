Путин считает важным при работе с людьми оставаться человеком

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, какого робота ему не хватает в Кремле.

По словам главы государства, в работе с людьми важно оставаться человеком.

- Вы знаете, роботы нужны в производстве, в промышленности, когда мы занимаемся такими делами, мы не можем использовать роботов, тут необходимо быть людьми. На роботов опираться не стоит, - отметил Путин.