Путин считает важным при работе с людьми оставаться человеком
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, какого робота ему не хватает в Кремле.
По словам главы государства, в работе с людьми важно оставаться человеком.
- Вы знаете, роботы нужны в производстве, в промышленности, когда мы занимаемся такими делами, мы не можем использовать роботов, тут необходимо быть людьми. На роботов опираться не стоит, - отметил Путин.
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