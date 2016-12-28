Путин считает Россию способной преодолеть любые трудности державой

Выступая на праздничном приеме в Кремле, президент РФ Владимир Путин заявил, что никто и никогда не сможет создать России таких трудностей, которые бы она не сумела преодолеть.

- Единственное, что хочу подчеркнуть, мы напряженно работали и работали успешно. И только что в составе Совета безопасности России мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год. Важный для нашей экономики параметр – цена на нефть. Она была в 2015 году 40, была 51, сейчас – 40, а результат в этом году на порядок лучше, чем в 2015, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что успехи в значительной степени заслуга руководителей, их подчиненных и управленческих команд.

- Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно, - отметил президент РФ.

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