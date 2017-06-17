Путин считает, что США не раскроют правду о крушении MH17

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что США никогда не рассекретят информацию, противоречащую версии о вине ополченцев Донбасса за катастрофу малазийского Boeing.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну он сообщил, что разведслужбы Америки могут иметь информацию о крушении самолета, так как они следили за ситуацией на Украине после госпереворота 2014 года.

Он добавил, что катастрофы можно было избежать, если бы руководство Украины на начало военные действия с использованием всех видов вооружений, сообщает ТАСС.

Пассажирский лайнер Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.