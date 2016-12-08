Путин считает проблемой признание «Левада-Центра» иностранным агентом

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент РФ Владимир Путин назвал проблемой признание «Левада-Центра» некоммерческой организацией-иностранным агентом.

Отвечая на просьбу экономиста и общественного деятеля Евгения Ясина помочь социологическому центру «Левада-Центр» в его дискуссиях с Минюстом по поводу признания организации иностранным агентом, Путин заявил, что такая проблема действительно существует.

- Да, есть проблема, точно, - цитирует Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что, по мнению Министерства юстиции, «Левада-Центр» финансируется за счет иностранных источников, а также участвует в их интересах в политической деятельности на территории РФ, распространяя мнения о принимаемых государственными органами решениях и формируя общественно-политические взгляды и убеждения.

В связи с этим ведомство выпустило распоряжение о внесении организации в реестр «иностранных агентов». «Левада-центр» опротестовывал это решение в судебных инстанциях, но в ноябре суд отклонил жалобу организации к Минюсту.

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