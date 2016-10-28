Путин считает нецелесообразным возобновление авиаударов в сирийском Алеппо

На просьбу Генштаба РФ возобновить нанесение авиаударов по позициям террористов в сирийском Алеппо президент РФ Владимир Путин заявил, что считает такой шаг нецелесообразным. Об этом журналистам рассказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Президент России считает нецелесообразным в настоящее время возобновление авиационных ударов по Алеппо. Президент имеет в виду возможным продолжить гуманитарную паузу для вывода раненых и выхода боевиков, которые желают покинуть город, а также, что немаловажно, для того чтобы дать возможность нашим американским партнерам выполнить взятые ранее на себя обещания и обязательства по размежеванию так называемой умеренной оппозиции и террористических группировок, - цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что гуманитарная пауза распространяется только на Алеппо.