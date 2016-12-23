Путин считает несовершенной американскую избирательную систему

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что существующая ныне американская избирательная система имеет существенные изъяны.

- Система архаичная очень. Двухступенчатые выборы, за частью штатов сохраняются преференции. Но это дело американского народа - решать, как им голосовать, - считает Путин.

Глава государства заметил также, что правящая Демократическая партия «позабыла первоначальный смысл своего названия», что выразилось в использовании административного ресурса, призывах к выборщикам голосовать в разрез с решением избирателей и так далее.